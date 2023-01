Vida Urbana Controladoria apura se há participação de servidores públicos do Tocantins em atos terroristas Caso confirmada a participação os envolvidos poderão responder administrativamente

A Controladoria-Geral do Estado instaurou uma investigação preliminar para apurar participação de servidores públicos do executivo nos atos terroristas ocorridos em Brasília, no domingo, 8, onde criminosos invadiram e depredaram sedes dos três poderes, Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). A portaria n°01/2023 está publicada no diário oficial desta ...