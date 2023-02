Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público do Tocantins instaurou na terça-feira, 7, um Inquérito Civil Público (ICP) para investigar a contratação, sem licitação, de uma empresa especializada na prestação do serviço de transporte escolar de alunos da zona rural de Palmas, revelada pelo JTo, no valor de R$ 19,9 milhões.

De acordo com o Extrato de Contrato nº 03/2023, os serviços deverão ser prestados por seis meses. O documento também prevê o transporte de servidores.

De acordo com o MPTO, para efetuar o contrato, em caráter emergencial, o poder público usou como base legal o artigo 24, e inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a lei das licitações. O trecho trata de contratações em casos de emergência ou calamidade pública.

Na abertura do ICP, o promotor de Justiça Vinícius de Oliveira e Silva cita que, “aparentemente”, a dispensa de licitação, no caso, pode decorrer de falta de planejamento administrativo, resultando na chamada “emergência fabricada”.

Jurisprudência do STJ

O Ministério Público divulgou se basear no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que contratações emergenciais feitas por descuido das autoridades responsáveis não se enquadram na hipótese para dispensar a licitação.

Segundo o órgão, o tribunal superior entende que se em anos letivos anteriores, houve concorrência pública para a escolha e contratação dos mesmos serviços, a administração pública tem plena ciência “de que o procedimento deveria ser renovado periodicamente” e também do tempo necessário para realizar uma licitação em todas as suas fases.

O promotor requereu ao Município cópias integrais dos documentos que justificaram a dispensa de licitação e motivaram a contratação, sem licitação, e todas as informações sobre o processo administrativo que embasou a contratação.