Vida Urbana Contratação de servidores em Araguaína é investigada pelo MP De acordo com o MPE, o inquérito vai apurar se candidatos aprovados no concurso estão sendo preteridos pela gestão, em benefício dos servidores contratados temporariamente

A contratação de servidores temporários pelo município de Araguaína neste ano está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual (MPE), enquanto encontra-se em vigência um concurso público com candidatos aptos à nomeação. De acordo com o MPE, o inquérito vai apurar se candidatos aprovados no concurso estão sendo preteridos pela gestão, em benefício dos servid...