Contrariando Bolsonaro, Nasa aponta que queimadas são fruto de desmatamento Ferramenta da agência espacial classifica diferentes tipos de incêndios

A maior parte dos incêndios na Amazônia brasileira desde junho ocorreu em áreas de florestas que foram recentemente desmatadas, segundo aponta análise da Nasa (agência espacial dos EUA), ao contrário do que já disseram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vice-presidente e chefe do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão. Em um artigo publicado na quarta (19) c...