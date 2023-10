Um agricultor de 45 anos acabou preso pela Polícia Militar depois de ter esfaqueado a esposa, de 45 anos, a filha, uma adolescente de 17 anos, e namorado dela, um operador de máquinas de 20 anos, na tarde de sábado, 7, em uma chácara do assentamento Província, em Pequizeiro, noroeste do Tocantins.

Segundo o relato policial, o suspeito partiu para esfaquear o genro, que foi defendido pela sogra e a namora. O homem então esfaqueou a esposa e a filha, quando tentaram conter o homicídio. Os policiais relataram que a casa estava cheia de sangue.

Segundo boletim policial, o genro dele, revelou a intenção de morar junto com a adolescente de 17 anos, filha do agricultor com a merendeira. Conforme o relato, a adolescente e o namorado têm um filha, neta do agricultor e ele teria se irritado quando soube da intenção de se casarem e mudarem de local, com a neta.

Levado para a delegacia, o agricultor disse não se lembrar do fez, mas acabou autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, em situação de violência doméstica contra a mulher.

Na delegacia, a filha relatou que as agressões começaram após o pai não ter aceitado a informação de que irão se casar e se mudar, então o pai dela partiu para cima do genro, que primeiro foi enforcado “até ficar com a boca roxa”, segundo o relato da filha, que afirmou aos policiais que o pai é agressivo psicológico e fisicamente desde a infância.

O genro, por sua vez, afirmou que levou um tapa e ficou desacordado. Ao acordar, já estava com a faca no seu rosto, mas protegido pela sogra. Ele afirmou não ter dúvida de que se não fossem as ações da sogra e da filha, o sogro o teria matado.

A mulher confirmou as agressões e disse que após intervir, o marido correu atrás dela com um facão, mas ela se protegeu.

Neste domingo, às 13h, ao analisar a prisão em flagrante, o juiz Océlio Nobre a converteu em preventiva (sem prazo). "Cabe considerar que a transgressão legal sob judice constitui uma ação gravíssima praticada, onde há robustos indícios de ser o réu o autor dos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio contra companheira e filha, conforme relatado pela vítima, de modo que a prisão também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal".