Vida Urbana Contemplados do Jardim Vitória II devem assinar contratos a partir desta quarta-feira, 21 A lista de agendamento está divulgada e pode ser conferida no site da Prefeitura

Nesta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23, as 500 famílias habilitadas a morarem no residencial Jardim Vitória II já podem assinar o contrato habitacional do seu futuro imóvel. A informação é da Prefeitura de Palmas, que divulgou a lista de agendamento nesta terça-feira, 21, em seu site. Segundo informações da gestão municipal, o titular do contrato e o cônjuge devem ...