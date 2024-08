Vida Urbana Contas de energia atrasadas podem ser parceladas em até 36 vezes; veja como negociar Benefício vale para todos os clientes do estado e negociações podem ser realizadas pela internet

Uma campanha da Energisa oferece aos tocantinenses a oportunidade de negociar e quitar contas de luz atrasadas. Com diferentes condições de pagamento, as contas de energia com atraso a partir de um dia podem ser parceladas em até 36 vezes, sem entrada ou pagamento à vista com desconto especial. Leia também: - Papa pede oração para mortos em queda de avião em Vinhedo - Pais compartilham histórias de sacrifício e sucesso: 'Hoje vejo que tudo o que fiz foi para ser pai’...