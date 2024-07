Vida Urbana Conta de energia elétrica no Tocantins terá aumento médio de 8,95% a partir desta quinta-feira (4) Concessionária que oferta o serviço afirmou que reajuste ocorre de forma anual, em todos os estados, e é regulado por agência nacional

Os tocantinenses que possuem conta de energia elétrica do tipo residencial, terá reajuste de 8,94% nas contas a partir da próxima quarta-feira (4), conforme informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), divulgadas nesta terça-feira (2), pela concessionária de energia elétrica do Tocantins, a Energisa. De acordo com a empresa, o Reajuste Tarifá...