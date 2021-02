Vida Urbana Consumidores podem bloquear ligações de telemarketing através de plataforma do Procon O Procon lembra que a Lei Estadual n° 3. 377/2018 garante que o consumidor cadastre até três números de telefone para bloqueio das ligações indesejadas

Os consumidores que recebem àquelas famosas e indesejadas ligações de serviços de telemarketing podem bloquear essas chamadas através de uma plataforma Não Me Perturbe para bloqueio de recebimento destas ligações. Conforme o Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), o não me perturbe é uma forma de evitar a oferta de produtos e serviços, por meio de conta...