Vida Urbana Consumidor é preso após ameaçar a esposa com revólver em um bar de Araguaína Diante dos fatos, o suspeito e o material bélico apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes de Araguaína para os procedimentos legais

Um homem, de 56 anos de idade, foi preso no último domingo, 7, após ameaçar a sua esposa, de 59 anos, com arma fogo, em um bar localizado em Araguaína, região norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), junto com o suspeito foram localizados seis cartuchos calibre 38, sendo três deflagrados e três intactos, além de um revólver de mesmo calibre. Segundo a polí...