Redação Jornal do Tocantins

Policiais Civis da 26ª Delegacia de Polícia de Araguaína cumpriram três mandados de busca e apreensão no endereço de uma construtora do município, na casa do proprietário e de uma ex-secretária, durante a operação "Desconstrução", deflagrada na manhã desta segunda-feira, 8.

No endereço da empresa, os agentes apreenderam vários computadores, celulares e diversos documentos. A Justiça também determinou medidas cautelares contra três engenheiros e um funcionário da construtora.

Entre as medidas estão a proibição de acesso ou frequência aos prédios administrativos da instituição financeira, proibição de manter contato com as vítimas, testemunhas e demais investigados, por qualquer meio de comunicação, além de outras.

A ação ocorre no curso de inquérito policial que investiga fraudes na documentação de obras, para apropriação indevida de valores. De acordo com a Polícia Civil, a empresa solicitava aos clientes a criação de assinaturas eletrônicas para facilitar o recolhimento de impostos.

Os suspeitos utilizavam a assinatura para atestar no lugar dos clientes, a evolução das obras e assim receber a liberação de valores referentes aos financiamentos dos imóveis, por parte das instituições financeiras.

De acordo com o delegado Luíz Gonzaga, várias Planilhas de Evolução de Serviços (PLS) eram fraudadas e enviadas para instituição bancária, com fotos de outras obras, em estágio avançado.

“Os valores dos financiamentos eram liberados e depositados nas contas dos clientes, estes sem saber o que estava acontecendo transferiram para a conta bancária da empresa que se apropriou dos valores, não os empregando nas obras”, informou o delegado, por meio da assessoria.

Para a Polícia Civil, a construtora pode ter causado às vítimas um prejuízo estimado em R$ 5 milhões, valor que pode ser ainda maior, se mais vítimas forem localizadas.