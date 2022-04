Vida Urbana Construções residenciais e comerciais passam por vistorias nesta semana Ação percorre todas as regiões de Palmas para verificar possíveis problemas legais em obras

Segue até a sexta-feira, 29, uma ação de fiscalização de construções residenciais e comerciais em Palmas. As obras vistoriadas são identificadas com o selo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais. As que apresentam problemas legais podem ser embargadas. Conforme o Município, o trab...