Vida Urbana Construção de escola em aldeia krahô-kanela é marcada para começar em outubro Alunos estudam sob construção improvisada de palha e início da obra é debatida em reunião entre líderes indígenas e governo

Nesta segunda-feira e terça-feira, 12 reuniões nas aldeias Catàmjê e Takaiwra, situadas no município da Lagoa da Confusão, sudoeste do estado, definem a construção de uma unidade de ensino para os estudantes da etnia Krahô-Kanela. Segundo o presidente da Associação do Povo Indígena Krahô-Kanela - Povo Catàmjê, o cacique Wagner Krahô-Kanela, os alunos estuda...