Vida Urbana Construção das fundações da nova ponte de Porto Nacional começa nesta terça-feira Trabalho topográfico com a demarcação dos locais de perfuração ocorreu ainda nesta segunda-feira e perfurações devem começar em locais seco primeiro; produção das vigas de concreto para a estrutura já está em andamento

A construção de fundações da nova ponte sobre o Rio Tocantins, na TO-255, em Porto Nacional, começou nesta terça-feira, 26, conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Os primeiros trabalhos ocorrem com as perfurações das fundações da estrutura, após os técnicos e os equipamentos, de uma empresa especializada, chegaram ao Tocantins no final d...