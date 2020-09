Na última sexta-feira, 18, o Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO), inaugurou a usina de energia fotovoltaica (Energia Solar) da sede do Conselho. A cerimônia de inauguração foi marcada por dois momentos. O descerramento da placa ocorreu na parte da manhã, com a presença de conselheiros, diretores e colaboradores do CRA-TO, além da presença do Presidente e do vice-presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Mauro Kreuz e Rogério Ramos, respectivamente.

No período da tarde, a solenidade foi por meio devideoconferência, que oportunizou a participação dos demais presidentes dos CRAs, de ex-presidentes do Regional, além de seus conselheiros regionais e federais, diretores, colaboradores e parceiros. A coordenação doevento foi pelo Presidente do CRA-TO, Adm. Francisco Costa, e pelo Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz. O projeto fotovoltaico teve parte dos recursos oriundos do Programa de Desenvolvimento dos CRAs (PRODER) do Conselho Federal.