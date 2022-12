Vida Urbana Conselho penitenciário pede explicações sobre morte de preso dentro de unidade penal Ofício enviado nesta quarta-feira, 21, ao secretário da cidadania e justiça pede detalhes de sobre o ocorrido

A presidente do Conselho Penitenciário do Tocantins, Sibele Biazotto, informou no início da noite desta quarta-feira, 21, que o conselho acompanha a repercussão da morte de um detento dentro da Unidade Penal Regional de Palmas, por enforcamento, durante banho de sol no pavilhão 5. Sibele disse ao JTo que para obter mais informações sobre o ca...