Vida Urbana Conselho Nacional de Saúde pede suspensão imediata do uso da cloroquina em casos leves de Covid-19 Conforme documento publicado pelo conselho, não existem evidências científicas que comprovam eficácia do medicamento

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) publicou uma recomendação na sexta-feira, 22, em que pede a suspensão imediata das orientações do Ministério da Saúde para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de casos leves do novo coronavírus. “Até o momento, não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica e...