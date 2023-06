Por unanimidade, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e decidiram aposentar de forma compulsória o desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) Ronaldo Eurípedes de Souza, que seguirá remunerado, com direito aos vencimentos proporcionais por tempo de serviço. A decisão saiu em julgamento nesta terça-feira, 6 de junho, em processo administrativo disciplinar relatado pelo conselheiro Sidney Madruga, de número 0006303-59.2020,.

Outro processo contra o desembargador, com a acusação específica sobre venda de decisões judiciais, também teve o julgamento concluído pelo CNJ na parte da tarde. O processo tem o número 0004600-64.2018. Por unanimidade, os conselheiros decidiram arquivar este caso.

A aposentadoria

No processo que resultou na aposentadoria, o relator disse, na sessão que o processo julgado teve apuração com base em inquérito criminal, ação civil pública, depoimentos, interrogatórios que imputam ao desembargador atuação para beneficiar grupos de advogados para divisão de propinas.

As imputações ao desembargador no processo aberto em 2020 incluem:

- recebimento de vantagem indevida (propina);

- lavagem de dinheiro;

- movimentação financeira atípica com altos valores;

- movimentação suspeita em matéria realizada também na esposa do desembargador;

- intensa atividade agropecuária;

- realização de negócios com advogados que patrocinavam causas julgadas pelo desembargador;

- recebimento de dinheiro por Luso Aurélio (assessor do desembargador, motorista).

Segundo o relator, ficou comprovada uma associação entre o desembargador, a esposa dele e o motorista para o recebimento de vantagens indevidas. Segundo o processo citado pelo relator, Luso Aurélio seria o responsável por gerir as contas do desembargador e quem recebia os valores indevidos e posteriormente eram repassados ao desembargador.

"É uma prática comum em organizações criminosas, em que o responsável maior ele não vai diretamente receber os valores ali, diretamente, pelo contrário, ele coloca ali uma terceira pessoa para fazê-lo. No caso, é o motorista", diz o relator, durante o julgamento.

Entre os itens de ilegalidades citadas pelo relator está a que o desembargador teria recebido, via motorista, uma mala com mais de R$ 200 mil em troca de decisões judiciais favoráveis a um empreendimento imobiliário de interesse do corretor de imóveis de Araguaína.

O que diz a defesa

Lucas Almeida de Lopes Lima, advogado que defende o desembargador disse ao JTO, por telefone, que irá recorrer aos tribunais superiores contra a decisão do CNJ. “A questão [da aposentadoria] ainda não está encerrada. E certamente será objeto de rediscussão, pela defesa do desembargador, no âmbito do Supremo Tribunal Federal”.

Durante o julgamento, na sustentação oral, o advogado disse que as acusações “são absolutamente incomprovadas” tanto nos processos do CNJ quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Não existe absolutamente nada. Estamos diante de provas genéricas, inespecíficas. Não há nada de pontual. Não temos provas diretas. O que temos é um texto do Ministério Público Federal que tenta conectar indícios para fazer uma verdade e uma realidade, que, de fato, com base nas provas, ela não há”.

O advogado também comentou sobre suposta lavagem de dinheiro. Segundo a defesa, são atividades agropecuárias desenvolvidas pelo desembargador há mais de 30 anos, antes de assumir a magistratura e que cresceu a partir da ascensão ao cargo de desembargador. “Não ada tem a ver com isso, senão com o comprometimento do desembargador com diversas dívidas junto a instituições financeiras”.

“Não se trata de um magistrado padrão, daquele magistrado que recebe seu subsídio e se tem muito endividamento no máximo vai ter um empréstimo consignado na folha de pagamento. Nós estamos falando de um magistrado aqui que tem empréstimo de mais de R$ 5 milhões de reais”, sustentou o advogado, que também refutou, na sessão, que Ronaldo Eurípedes tenha vendido decisões por conta de amizades com advogados.

O que diz o TJTO

Em nota sucinta, o Tribunal de Justiça do Tocantins disse não caber "comentário" sobre a decisão do CNJ, "apenas o seu cumprimento após notificação oficial".