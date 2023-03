O Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE) abriu uma chamada pública para seleção de docentes da educação superior interessados em fazer parte do Banco de Avaliadores da Educação Superior do Sistema de Avaliação da Educação Superior Presencial e a Distância e da Educação Básica (SAESB). As inscrições, online, vão até o dia 23 de abril de 2023, às 23h59min.

Conforme o edital, que pode ser lido aqui, na íntegra, podem participar do processo seletivo docentes da educação superior com vínculo institucional ativo público ou privado.

É preciso ter diploma de mestrado ou doutorado, em curso avaliado e reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Outra exigência é ter, no mínimo, três anos de experiência na educação superior, com, pelo menos, um ano de sala de aula na educação superior.

Uma vez selecionados, os avaliadores serão treinados e designados para avaliar a qualidade da oferta dos cursos da educação superior vinculados ao sistema estadual de educação.

A banca que irá avaliar os professores inscritos será formada pelo presidente do Conselho, pelo presidente da Câmara de Educação Superior do CEE, mais dois membros da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Educação e quatro técnicos da Assessoria de Educação Superior do CEE, um deles o presidente da comissão, e um assessor jurídico do conselho ou da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Resolução nº 247, de 14 de dezembro de 2018, fixa os valores da remuneração para avaliadores. Cada membro da Comissão de Verificação, in loco, receberá o valor de R$ 2 mil reais quando se tratar de credenciamento e recredenciamento de instituições. Se a avaliação se tratar de autorização, reconhecimento e renovação de Reconhecimento de curso, o valor é R$ 1,5 mil.

Os detalhes da seleção podem ser conferidos no edital completo.