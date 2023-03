Redação Jornal do Tocantins

Sindicatos que representam servidores estaduais da área da saúde vão se reunir com o conselho de administração do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev) na quarta-feira, 22, para tratar sobre reformulações da previdência para a categoria.

Na sexta-feira, 23, o debate deve ocorrer com a classe de segurança pública, que envolve policiais civis, peritos, polícia penal, além de representações dos sistemas socioeducativos e penitenciários.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) é de autoria do executivo estadual e chegou na assembleia em dezembro de 2022, mas o governo recuou e retirou a proposta.

O texto apresentado pelo governo tem como base a reforma da previdência nacional, que obteve maioria dos votos. Entre as alterações estão a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para mulheres e 65 para homens, aumento de sete e cinco anos, respectivamente, Previa também a equiparação do teto da aposentadoria aos valores aplicados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No início deste mês, órgãos de controle requisitaram do Igeprev, estudos técnicos, tanto atuarial quanto econômico, que embasam a proposta de reforma do Executivo.

A Assembleia Legislativa do Tocantins divulgou nesta quarta-feira, 21, que a reforma da previdência dos servidores estaduais será tema de audiência pública na casa de leis. A Aleto não informou data e horário que a audiência deve ocorrer.

De acordo com o legislativo, “ao retirar a matéria, no ano passado, o governo garantiu que a PEC deve voltar à casa após diálogo entre o executivo, deputados e representantes dos servidores públicos estaduais”.