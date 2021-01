Vida Urbana Conselho divulga 25 vagas para profissionais da saúde em 17 municípios tocantinenses Oportunidades são para médicos, psicólogos, farmacêuticos e biomédicos

Abertas desde esta quarta-feira, 20, o Tocantins tem 25 vagas para profissionais da saúde disponíveis em 17 municípios. A informação é do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems-TO). As oportunidades são para médicos, psicólogos, farmacêuticos e biomédicos, sendo para médicos 17 vagas. Para concorrer a uma dessas vagas, os profissionais devem ...