Vida Urbana Conselho da pessoa idosa da capital abre eleição para escolha de sete vagas da sociedade civil Inscrições começam nesta sexta-feira, 1º de julho e terminam dia 12 de agosto

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) publicou edital no Diário Oficial de Palmas, na segunda-feira, 27, em que convoca entidades e instituições que atuam na área de atenção à pessoa idosa no município de Palmas, para o processo eleitoral de escolha dos conselheiros representantes de entidades da sociedade civil para o biênio 2022/2024. As inscri...