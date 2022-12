Vida Urbana Conselho dá aval a decreto que fixa critérios da partilha do ICMS educacional no Tocantins Parecer contém propostas para os percentuais e critérios finais para distribuir 10% do ICMS arrecadado entre as escolas do Tocantins. Confira as regras

Parecer do Conselho Estadual de Educação publicado na segunda-feira, 27, considera legítima a proposta apresentada pelo secretário de Estado da Educação, Fábio Pereira Vaz, do decreto que fixará os critérios finais de avaliação e da definição dos percentuais e indicadores adotados para distribuição das parcelas municipais do ICMS Educacional a partir do próximo ano, n...