Vida Urbana Conselho afirma que Saúde não informou municípios sobre limitação do pronto-socorro do HGP Conselho de Secretarias Municipais de Saúde pediu esclarecimentos e Secretaria da Saúde garantiu que a mudança do HGP será pauta da reunião da comissão intergestores na quinta-feira, 18

Após três dias de fechamento do portal de entrada do Hospital Geral de Palmas (HGP), o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) afirma que não foi comunicado previamente sobre as mudanças estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), no que diz respeito à limitação de entrada para pacientes com perfil de alta complexidade, quadros g...