Vida Urbana Congresso derruba vetos de Bolsonaro ao pacote anticrime e eleva pena para crimes com armas de uso restrito Bolsonaro havia vetado dispositivo que considera homicídio qualificado aquele cometido com uso de armas de fogo de uso restrito ou proibido. A intenção do trecho é coibir o tráfico de armas oficiais e reduzir o acesso de criminosos a esses armamentos

Em uma derrota do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o Congresso rejeitou nesta segunda-feira (19) vetos presidenciais a trechos do pacote anticrime e devolveu à lei dispositivos que tratam do homicídio cometido com armas de fogo de uso restrito, como as do Exército, e da progressão de regime para presos com bom comportamento. Na Câmara, os vetos, derrubados em blo...