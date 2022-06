Vida Urbana Confusão em Luzinópolis termina com dois mortos e um militar ferido Idoso morreu após ser agredido a pauladas; Suspeito de cometer o crime morreu em seguida após confronto com policial; Militar atingido por tijolo na cabeça recebeu doze pontos

Um idoso de 83 anos morreu após ser agredido a pauladas nesta segunda-feira, 30, no setor Tiradentes, município de Luzinópolis, no extremo norte do estado. O suspeito de cometer o crime, um homem de 28 anos, também morreu com um tiro após confrontar policiais. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava sentada em frente a residência quando o suspeito o atac...