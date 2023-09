Redação Jornal do Tocantins

Dois suspeitos, ainda não identificados, morreram durante um confronto com a Polícia Militar após invadirem uma residência e terem rendido um morador no setor Aureny III, região sul da capital. Ainda segundo os agentes, um terceiro suspeito foi preso durante a ação.

Conforme a Polícia Militar a ação ocorreu na noite de quinta-feira, 14, por volta das 21h, com uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE).

Segundo a corporação, os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram três suspeitos e que ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram pulando os muros de casas.

Os agentes solicitaram apoio do 6° Batalhão (6°BPM) e realizaram um cerco na quadra, onde foi localizado o primeiro suspeito que foi detido.

Em seguida as equipes ouviram latidos de cachorro no quintal de uma casa e foram averiguar, ao bateram no portão, o proprietário que tinha sido rendido pelos suspeitos, aproveitou a oportunidade para sair correndo da residência.

Conforme a PM, a vítima informou aos policiais que os outros dois suspeitos estavam dentro da casa. A guarnição tentou negociar para eles se renderem, mas não houve resultado.

A equipe do BPCHOQUE decidiu adentrar no imóvel, fazendo uso do escudo balístico, quando os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo, e os militares revidaram e os dois suspeitos foram mortos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e tentaram reanimar os suspeitos por 10 minutos, mas eles vieram a óbito As armas de fogo foram apreendidas e o terceiro suspeito preso e levado para à Delegacia de Polícia Civil.