Vida Urbana Confiscos de Leitos de UTI-covid por requisição administrativa passam de R$ 32 milhões no semestre Valores se referem a serviços prestados nos últimos seis meses em 32 contratos firmados desde setembro, ano com cinco empresas

Mesmo com a diminuição de casos e mortes confirmadas por Covid-19 no Estado, a requisição administrativa de leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 e transporte de pacientes atingiu o valor de R$ 32,4 milhões até o último dia 17. Os dados são do Portal da Transparência analisados pelo Jornal do Tocantins. Os dados envolvem 32 contratos firmados entre ...