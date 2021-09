A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou neste domingo, 19, mais 108 novos casos e três mortes a mais por Covid-19 no Tocantins. Apenas 5 são das últimas 24 horas segundo o órgão. Com os dados, o Tocantins acumula 222.278 casos confirmados e 3.738 óbitos.

As mortes são de duas vítimas do sexo masculino e uma mulher, de 86 anos, de Gurupi. Sem comorbidades, ela morreu dia 27 de agosto no Hospital Regional

de Gurupi. Entre os homens, um é de Tocantinópolis, com 65 anos, hipertenso e diabético e morte no dia 3 de setembro no Hospital Regional de Augustinópolis.

O outro, de 49 anos, morava em Alvorada, sofria de hipertensão e obesidade e morreu no dia 10 de setembro no Hospital Regional de Gurupi.