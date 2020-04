O número de pessoas confirmadas com o nono coronavírus no Tocantins cresceu 16% em relação ao dia anterior pelo terceiro dia seguido, após testes feitos pelo Lacen, e chegou a 67 no domingo, 26 de abril. Na sexta, eram 50. No sábado chegou a 58 e após 9 casos confirmados pelo Lacen, o número subiu para 67. Além das nove confirmações para o Tocantins, outra amostra detectou a Covid-19 em um paciente de 67 internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG), mas a confirmação será computada para São Lourenço da Mata, no Pernambuco, cidade do paciente.

Entre a confirmações do domingo, duas mulheres, de 28 e 31 anos são Palmas, que chega a 33 casos. Araguaína confirmou mais quatro casos, dois homens de 42 anos, outro de 65 e uma mulher de 30 anos. Os outros três casos novos são aqueles confirmados pela Prefeitura de Guaraí. (confira a infografia).

A maioria dos pacientes infectados (46) estão se recuperando em isolamento domiciliar e apenas três estão internados, dois deles na iniciativa privada e um na rede pública. O número de mortes está estabilizado em dois óbitos.