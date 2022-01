Vida Urbana Confira os cronogramas da vacinação pediátrica em Porto Nacional, Cristalândia, Guaraí e Colinas Palmas começou a vacinas nesta quinta e Araguaína nesta sexta; Gurupi ainda não divulgou a data

Com a chegada e distribuição das doses pediátricas no Tocantins, os municípios divulgaram seus calendários de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Em Palmas, a vacinação começou nesta quinta-feira, 20, e o Jornal do Tocantins acompanhou uma movimentação tímida nas unidades de saúde. Em Araguaína, começa nesta sexta-feira, 21, e Gurupi ainda não divulgou a data, somente como funcionará a imunização das crianças. A redação também bus...