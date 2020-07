Das 139 cidades que fazem parte do Tocantins, apenas 12 ainda não tiveram casos confirmados da Covid-19, até este sábado, 11. É o que aponta, neste sábado, 11, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em 11 de junho, o Estado tinha 6.529 confirmações e 101 municípios com registros de pelo menos um caso da doença.

Um mês depois são 127 cidades 14.939 registros da doença, além de 251 óbitos. Com o avanço da doença, as únicas cidades que ainda não registram casos são: São Félix do Tocantins, Mateiros, Lavandeira, Combinado, Jaú do Tocantins, Monte Santo, São Valério de Natividade, Chapada de Natividade, Porto Alegre, Novo Jardim, Sucupira e Conceição do Tocantins. Vale ressaltar que algumas cidades conseguiram zerar o número de pacientes infectados, mas tiveram casos da doença.