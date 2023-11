Nesta quinta-feira, 2 é celebrado o Dia de Finados e o JTo apurou que os cemitérios de Palmas, Araguaína e Gurupi tiveram preparativos e ajustes pelas prefeituras para receberem os visitantes.

A programação das unidades nas três cidades conta com missas e atos religiosos durante todo o dia. Os serviços essenciais serão mantidos hoje e amanhã.

Em Palmas, são esperados aproximadamente 35 mil pessoas nos cemitérios públicos da capital. Todos eles abertos para visitação das 6 às 18 horas.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a prefeitura concluiu reparos nos Cemitérios Municipais São Miguel, em Taquaralto; de Buritirana e Taquaruçu, e realizou melhorias na estrutura do maior cemitério público da capital, o Jardim da Paz.

Durante o Dia de Finados, há atendimento em pontos de apoio por grupos evangélicos e espíritas.

A Igreja Católica faz celebrações no Jardim da Paz às 8 horas, 10 horas, 15 horas e 17 horas.

De acordo com o Cemitério Jardim da Paz, há 9.500 sepultados; no Cemitério de Taquaruçu há 743 sepultados. No Cemitério de Buritirana, há outros 154 jazigos e no Cemitério São Miguel, em Taquaralto, cerca de 1.600 pessoas foram ali enterradas.

No Jardim da Paz, haverá serviço de orientação para os visitantes localizarem, por meio do nome completo, a ala onde está o jazigo que deseja visitar.

O que vai abrir e fechar na capital

Órgãos públicos

Os órgãos públicos em âmbito estadual e municipal não irão funcionar, com exceção dos serviços essenciais, como de saúde e segurança. Os atendimentos em secretarias e outros órgãos públicos devem ser retomados na segunda-feira, 6.

Supermercados

Quartetto, das 7h às 21h na quinta-feira, 2. O Assaí terá atendimento das 7h às 22h.

Shoppings

Palmas Shopping – Nos dias dos feriados a praça de alimentação e espaços de lazer vão abrir das 10h às 22h. Na sexta-feira, 3, irá funcionar normalmente

Capim Dourado Shopping- O horário de funcionamento não será alterado durante o feriado.

Bancos, lotéricas e Correios

Para os bancos e lotéricas, os serviços retornam na próxima segunda-feira. Portanto, os Correios voltaram à normalidade na sexta-feira, 3.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) ainda orienta que em caso de informações, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível no site dos Correios, pelos 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Programação em Araguaína

Em Araguaína, região sul do estado, cerca de 50 mil pessoas devem passar pelos cemitérios São Lázaro e Monte Sinai. As visitas poderão ser feitas das 6 às 18 horas.

No cemitério Coronel Fabriciano, cerca de 2 mil pessoas são esperadas nos Cemitérios Senhor do Bonfim, no bairro Giovannini, e na Serra dos Cocais, na zona rural da cidade. As visitas podem ser das 6 às 18 horas.

De acordo com a Prefeitura do município, A Funamc (Fundação de Atividade Municipal Comunitária) está finalizando a limpeza e revitalização dos locais. Também preparou tendas, cadeiras, banheiros climatizados e bebedouros para dar suporte aos visitantes.

No cemitério São Lázaro, estão previstas três missas dentro da programação. As celebrações ocorreram às 7 horas, 9 horas e 16 horas.

Durante todo o Dia de Finados, os cemitérios contarão com o suporte da ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e GMA (Guarda Municipal de Araguaína). E devido à movimentação maior no cemitério São Lázaro, uma equipe da Secretaria da Saúde de Araguaína estará no local para dar suporte aos visitantes.

Nos dois cemitérios também terão 35 comerciantes que venderão flores, velas, comidas e bebidas aos visitantes.

Para tratar de assuntos administrativos, a população poderá comparecer no escritório do Cemitério São Lázaro, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 276, no Setor Urbano, de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Colaboração dos visitantes

A fundação orienta sobre a limpeza e os cuidados com os túmulos e pede que as famílias se antecipem e façam cuidados o quanto antes nos túmulos, para evitar complicações no fluxo durante o Dia de Finados.

Além disso, recomenda também para que usem vasos ou demais recipientes para colocar flores, com furos na base, para que não acumule água da chuva e se torne um criadouro do mosquito da dengue.

Programação em Gurupi

Em Gurupi, região sul do estado, nos cemitérios São José, conhecido como cemitério novo, saída para Peixe, e Santo Antônio, conhecido como cemitério, na rua 5, foram feitos serviços de limpeza e revitalização para receber os visitantes.

De acordo com a prefeitura, os locais estarão abertos para visitação das 7 às 19 horas e terão programação especial de Missas.

Conforme o município, a equipe realizou roçagem, poda das árvores, retirada de galhadas, varrição, entre outros serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos dois cemitérios.

Missas

Durante todo o dia, serão celebradas missas nos dois cemitérios, a partir das 7h. No cemitério Santo Antônio as celebrações vão até as 15 horas, e no cemitério São José as missas seguirão até as 17 horas.

No Dia de Finados terá oito padres e quatro Diáconos na programação.

Cemitério São José

7h – Missa conduzida pelo Padre Diogo Fernandes – Paróquia Nossa Senhora Aparecida;

9h – Missa conduzida pelo Padre Vanderlam – Paróquia Imaculada Conceição;

11h – Missa conduzida pelo Monsenhor Osman – Paróquia Santuário Nossa Senhora da Abadia;

15h – Missa conduzida pelo Monsenhor Juarez – Paróquia Santo Antônio;

17h – Missa conduzida pelo Padre Mizahel – Paróquia São João Batista.

Cemitério Santo Antônio

8h – Missa conduzida pelo Padre Deusimar Correia – Paróquia Santo Antônio;

10h – Missa conduzida pelo Padre Vilmário Lustosa – Paróquia São Judas;

15h – Missa conduzida pelo Padre Adeilton Ferreira – Paróquia Nossa Senhora de Fátima.