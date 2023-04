O feriadão da Semana Santa que começa nesta quinta-feira, 6, e vai até domingo, 9, altera o funcionamento do comércio, órgãos públicos, Correios, e demais serviços no Tocantins. Serviços retornarão ao normal na próxima segunda-feira, 10.

Comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL) informou que de acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio do Tocantins (SECETO), o comércio fechará apenas no feriado de sexta-feira, 7, conhecido como Paixão de Cristo, dia em que os lojistas estarão proibidos de abrir.

Nos demais dias, terá expediente normal, e de acordo com um levantamento feito, 92% das lojas irão abrir.

Correios

Na quinta-feira, os Correios terão funcionamento normal. Na sexta-feira, as agências estarão fechadas e não haverá serviço de entrega. No sábado, 8, será expediente normal para as agências que abrem aos sábados e também haverá entrega de encomendas em Palmas.

Shoppings

As lojas e Quiosques do Capim Dourado Shopping funcionarão na sexta-feira da Paixão e no Domingo de Páscoa, das 10h às 22h.

A praça de alimentação e lazer servirá na sexta-feira da Paixão e no Domingo de Páscoa das 11h às 22h. A abertura é facultativa das 10h às 14h e das 20 às 22h.

No Palmas Shopping, na sexta-feira santa o horário de funcionamento das lojas será das 11h às 17h, e a praça de alimentação das 10h às 22h. Sábado e domingo o Palmas Shopping terá expediente normal.

Serviço público

O governo do Tocantins publicou no Diário Oficial, edição nº 6.303, de segunda-feira, 3, decreto que institui ponto facultativo nesta quarta-feira, 5, e quinta-feira, 6.

As datas antecedem o feriado nacional da Paixão de Cristo, tradicionalmente celebrado na sexta-feira da semana santa, conforme calendário cristão.

Os servidores públicos, retornam para o expediente e atendimento ao usuário na esfera estadual na próxima segunda-feira, 10, com um intervalo de cinco dias.

A prefeitura de Palmas determinou ponto facultativo na quinta-feira, 6. O decreto publicado no Diário Oficial da sexta-feira, 31, ressalta que para os católicos, a quinta-feira que antecede o dia santo é tradicionalmente de endoenças, “por anteceder a celebração da morte e ressurreição de Cristo Jesus”.

Em Araguaína, no norte do Estado, e em Gurupi, no sul do Estado, as prefeituras decretaram ponto facultativo na quinta-feira, véspera do feriado de sexta.

No Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o expediente seguiu até a terça-feira, 4, e retorna apenas na segunda-feira, 10. O site da instituição divulgou que em razão das celebrações da Semana Santa atuará em regime de plantão forense.