Neste período de isolamento social e estabelecimentos fechados na maior parte do Tocantins, alguns serviços que ainda estão disponíveis à população sofrerão alterações no expediente devido a Semana Santa.

Servidores

Por decreto publicado no Diário da última terça-feira, 7, o governo do Estado deu ponto facultativo para os servidores estaduais nesta quarta, 8, e quinta-feira, 9, que antecedem o feriado da sexta-feira Santa.

Em Araguaína, no Norte do Estado, a Prefeitura dará ponto facultativo na quinta-feira e feriado na sexta. Já em Gurupi, no Sul do Estado, na quinta os servidores trabalharão normalmente, mas na sexta não haverá expediente.

Em Palmas, a assessoria de comunicação informou que ainda não houve publicação de decreto sobre o assunto. Até a última sexta-feira, 3, os servidores estavam sendo regidos pelo decreto que estabelecia ponto facultativo nas repartições públicas, mas já voltaram a trabalhar, ainda que sem atendimento ao público nos órgãos não essenciais.

Até o momento, os serviços essenciais estão mantidos, como de limpeza e roçagem das vias públicas, iluminação pública, segurança, fiscalização e orientação de trânsito, bem como da gestão orçamentária, fiscal e financeira, gestão de pessoal, transporte e logística, obras e posturas, e outros são necessários à cidade. Nos demais órgãos, os titulares de cada pasta mantém uma escala de trabalho, podendo determinar atividade home office, sem prejuízo dos trabalhos administrativos.

No Resolve Palmas, o atendimento presencial também está suspenso e os serviços de emissões de documentos poderão sendo realizados pelo site da Prefeitura de Palmas.

O Parque Cesamar também está fechado para visitação do público por tempo indeterminado.

Correios

As agências de atendimento dos Correios funcionarão normalmente das 9 às 17 horas na quinta, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas. Na sexta-feira e no sábado, não haverá atendimento nas agências e também não ocorrerá à entrega de objetos postais.

Bancos

O Jornal do Tocantins solicitou à Federação Brasileira de Bancos um posicionamento sobre o funcionamento das agências bancárias na quinta e aguarda retorno. Até o momento, segue a resolução da Federação de manter as agências em funcionamento diferenciado devido à pandemia. O atendimento ao público está com limite de pessoas no interior das agências e só será feito para transações essenciais das 10 às 14 horas. Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento é das 9 horas às 10 horas.

Shoppings, restaurantes e comércio

O Capim Dourado Shopping e Palmas Shopping estão fechados desde o decreto municipal em 18 de março que determinou o fechamento de shoppings, bares, restaurantes e outros. No entanto, os restaurantes podem e estão atendendo por delivery. Em contato telefônico com o gerente de marketing da empresa Tonolucro, com cerca de 500 estabelecimentos comerciais cadastrados em Palmas, Daniel Bueno informou que o serviço de delivery funcionará normalmente nesta quinta e sexta-feira de feriado, das 8 horas à meia-noite, mas alguns restaurantes já sinalizaram que irão fechar na sexta. Ainda assim, o gerente frisou que a maioria ficará aberto.

A abertura do comércio permanece proibida pela Prefeitura de Palmas, mas já foram registradas mais de 300 denúncias por descumprimento do isolamento social.