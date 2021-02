Vida Urbana Confira o cronograma da fabricação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil Pelo menos 30 milhões de doses devem ser fabricadas no país nas próximas semanas

A aguardada chegada do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) vindo da China para a produção das vacinas Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, e Covishield, criada pela parceria Universidade de Oxford/AstraZeneca e fabricada no país pela Fiocruz, deve permitir a manutenção da campanha de vacinação sem interrupções pelos p...