Redação Jornal do Tocantins

O calendário das audiências de instrução da ação criminal sobre o suposto grupo de extermínio no Tocantins está marcado para ocorrer entre os dias 9 e 19 de maio das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Os policiais civis Antônio Martins Pereira Junior, o “A. Júnior” 38 anos, Carlos Augusto Pereira Alves, o “bolinha”, 38 anos, Giomari dos Santos Junior, 37 anos, Callebe Pereira da Silva, 37 anos e Antônio Mendes Dias, vulgo “Shrek” e os delegados Amaury Santos Marinho Júnior, 32 anos, e Enio Wálcacer de Oliveira Filho, 41, teriam matado pessoas recém-saídas dos presídios, em março de 2020, em uma prática para “limpeza de rua”, segundo a denúncia. Os sete estão presos no quartel do Bope, da PM em Palmas desde agosto do ano passado.

Os juízes decidiram por dez dias consecutivos para a instrução criminal, em razão do "elevado número de testemunhas e acusados a serem inquiridos".

09/05 das 08h às 12h:

1. Guido Camilo Ribeiro, Delegado da Polícia Civil - arrolado pelo Ministério Público e pelo acusado Antonio Mendes Dias;

2. Kaio Bonfim Moreno de Souza, atualmente preso na Unidade penal de Palmas (filho da suposta vítima Swiany Cris dos Santos) - arrolada pelo Ministério Público.

09/05 das 14h às 18h:

1. Luciana Coelho Midlej, Delegada de Polícia Civil arrolada pelo Ministério Público e pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves;

2. Manoel Chaves Lima Junior, Agente de Polícia Civil - arrolado pelo Ministério Público.

10/05 das 08h às 12h:

1. Mauro Fernando Knewitz, Delegado de Polícia Federal- desenvolvida pelo Ministério Público e pelo acusado Giomari Dos Santos Junior

2. Elirio Putton Junior, Delegado de Polícia Civil - arrolada pelo Ministério Pública

10/05 das 14h às 18h:

1. Alessandro de Moraes Paes Landim, Agente de Polícia Civil arrolado pelo Ministério Público e pelo acusado Antonio Mendes Dias

2. Jeferson Alves dos Santos, Agente de Polícia Civil - arrolado pelo Ministério Público e pelo acusado Antonio Mendes Dias

11/05 das 08h às 12h:

1. Sandra Jane Inomata (mãe da suposta vítima Brian Felipe Inomata)arrolada pelo Ministério Público.

2. Dinalva Soares de Sousa -arrolada pelo Ministério Público

3. Wanderson de Tal-arrolado pelo Ministério Público.

11/05 das 14h às 18h:

1. Meire Ana da Silva Costa (genitora da suposta vítima Geovane)- arrolada pelo Ministério Público;

2. Eguimar Alves de Souza - arrolado pelo Ministério Público,

12/05 das 08h às 12h:

1. André Nogueira da Costa, escrivão da 3" Delegacia de Polícia Civil- arrolado pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

2. Leonardo José de Souza, agente de polícia da Diretoria de Inteligência - arrolado pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

3. Silvana Camelo, agente de polícia - arrolada pelo acusado arlos Augusto Pereira Alves.

4. Rui Dias Gonçalves, agente de Polícia Civil da 5° Delegacia de Polícia - arrolado pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

5. Walber de Tal. Almoxarife da RODES Engenharia - arrolado pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

6. Wandeir de Tal arrolado pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

7. Fabiana Moraes, agente de Polícia Civil da Corregedoria - arrolada pelo acusado Carlos Augusto Pereira Alves.

12/05 das 14h às 18h:

1. Genézio Pereira Lopes Junior-arrolado pelo acusado Giomari Dos Santos Júnior

2. Adriana da Silva Parente, escrivã da 3ª Vara Criminal de Palmas - TO - arrolada pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

3. Tiago Bessa, médico oftalmologista arrolado pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

4. Reuel Secunde Gonçalves, funcionário dos Correios - arrolado pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

5. Roberto Guimarães Campos, engenheiro civil-arrolado pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

6. Robson Silva Moura, agente de Polícia Civil - arrolado pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

7. Genivaldo Barros de Oliveira, agente de Polícia Civil-amolada pelo acusado Giomari dos Santos Júnior

8. Marianna da Veiga F. B. dos Santos, esposa de Giomari - arrolada pelo Giomari dos Santos Júnior

15/05 das 8h ÀS 12h

1. Maria Natal de Carvalho Wanderley, Promotora de Justiça - arrolada pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

2. Tarso Rino, Promotor de Justiça - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

3. Marcelo Ulisses Sampaio, Promotor de Justiça - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

4. Fábio Vasconcellos Lang, Promotor de Justiça - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

5. Rolf Vidal, Ex-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

6. Mauro Carlesse, Ex- Governador do Estado do Tocantins - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

7. Murillo Henrique F. Albernaz, técnico de TI - arrolado pelo acusado ANTONIO MARTINS PEREIRA JUNIOR

8. Flávio da Cunha F. A e Silva, advogado - arrolado pelo acusado Antonio Martins Pereira Júnior

15/05 das 14h às 18h:

1. Duilio Mocelin Cardoso, delegado da Polícia Federal-arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

2. Celso Rogério Mochi, delegado da Polícia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

3. Ari Marcos Machado de Castro Lopes, agente da Polícia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

4. Nelson Paulino da Silva, agente de Polícia Federal - arrolada pelo acusado Callebe Pereira da Silva

5. Alex Barbosa Silva, agente da Polícia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

6. Rafael Dalla Bernadina Andrade, agente da Polícia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

7. Bruno Von Sohsten Marinho, agente da Polícia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

8. Luiz Talles Nogueira Pinto, agente da Policia Federal - arrolado pelo acusado Callebe Pereira da Silva

16/05 das 08h às 12h:

1. Rubem Dário Gomes Paixao, delegado de Polícia Civil - arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

2. Joadelson Rodrigues Albuquerque, delegado de Polícia Civil - arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

3. Sarah Lilian Souza, delegada de Polícia Civil-arrolada pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

4. Reginaldo de Menezes, Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública amolada pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

5. Ubiratan Rebello arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

6. Moisemar Marinho-arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

7. Murilo Braz - arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

8. Jesus Luiz de Assunção - arrolado pelo acusado Enio Walcacer de Oliveira Filho

16/05 das 14 às 18h

1. Israel Andrade Alves - arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

2. Bruno Monteiro Baeza-arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

3. Eduardo Cesar de Menezes Dias Ribeiro-arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

4. José Carlos Garcia - arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

5. Antonio Onofre Oliveira da Silva Filho arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

6. Paulo Henrique Gomes Mendes- arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

7. Lucas Kertesz de Oliveira - arrolado pelo acusado Amaury Santos Marinho Junior

17/05 das 08h às 12h:

1. Luciano Barbosa de Souza Cruz-arrolado pelo acusado Antônio Mendes Dias

2. Wellington Luiz A. dos Santos, escrivão lotado na DENARC arrolado pelo acusado Antônio Mendes Dias

3. Itawan de Oliveira Pereira, delegado de Polícia Federal-arrolado pelo acusado Antônio Mendes Dias

4. Lourilene Prado-arrolada pelo acusado Antônio Mendes Dias

5. Fernando do Vale - arrolado pelo acusado Antônio Mendes Dias

6. Suzana Fleury Orsine-arrolada pelo acusado Antônio Mendes Dias

Início dos interrogatórios 17/05 a 19/05.