Neste sábado, 23, 901 agências da Caixa Econômica Federal estão abertas ao público para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), pago pelo governo para mitigar os impactos da crise econômica em parte da população brasileira, causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As agências estarão abertas entre 8h e 12h. Serão atendidas as pessoas que fazem aniversário em maio, junho e julho.

De acordo com a relação divulgada pelo Governo Federal, no Tocantins são seis agências abertas: Araguaína (Avenida Primeiro de Janeiro); Gurupi (Avenida Goiás); Palmas (Avenida Tocantins e Quadra 102 Sul); Paraíso do Tocantins (Avenida Alfredo Nasser); Porto Nacional (Avenida Luiz Leite Ribeiro)