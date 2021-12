Vida Urbana Confira como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos e o comércio na véspera de Ano Novo Nesta sexta-feira e sábado serviços sofrem alterações para um descanso e a comemoração da virada

Com a chegada do final e do começo de um ano, serviços públicos e privados sofrem alterações para um descanso e a comemoração da virada. As administrações do Estado, Palmas e Gurupi decretaram ponto facultativo para a véspera de Ano Novo, esta sexta-feira, 31, e Araguaína modificou o horário de atendimento na data. No setor comercial também há alterações no funcionamento d...