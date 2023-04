A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) divulgou o cronograma desta semana das doses contra covid-19, influenza e demais vacinas de rotina. A aplicação ocorre das 8 às 17 horas, nas salas de vacina das Unidades de Saúde da Família (USFs).

De acordo com a Semus, a vacinação de rotina, influenza e a imunização anticovid com a Pfizer Bivalente acontece em 33 USFs. As doses da Pfizer Monovalente e a 2ª dose da Astrazeneca são aplicadas em 15 unidades, conforme descrito abaixo.

A 2ª dose da CoronaVac, Pfizer Baby e Pediátrica são administradas em cinco unidades, cada dia da semana em uma região. Para se vacinar, a população deve levar documentos pessoais, cartão de vacina, cartão do SUS e documento que comprove integrar o público prioritário, se for o caso.

Público-alvo

Ainda de conforme com a pasta, a vacina da influenza está disponível para pessoas com mais de 60 anos, adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros (as), crianças de 6 meses até menores de 6 anos, ou seja, até 5 anos, 11 meses e 29 dias; forças armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professores; profissionais de transporte coletivo; profissionais portuários; profissionais do sistema penitenciário, e trabalhadores da saúde.

O público prioritário para a imunização com a Pfizer Bivalente é formado por todas as pessoas com 60 anos ou mais; pessoas a partir dos 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores desses locais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação da liberdade, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos (independente de residir no território) e também as pessoas com comorbidades.

A Pfizer Baby é para crianças de seis meses a quatro anos e a Pfizer Pediátrica é para crianças de cinco a 11 anos. A vacina da Pfizer monovalente está sendo oferecida para a população acima de 12 anos, com a 1ª, 2ª e 3ª doses disponíveis, enquanto a 4ª dose está sendo ofertada para a população acima de 40 anos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidos a partir de 12 anos.

Está disponível também a 2ª dose da CoronaVac para população acima de 3 anos. A Astrazeneca está sendo administrada apenas a 2ª dose para as pessoas acima dos 18 anos. Já as vacinas de rotina atendem todos os públicos. No cartão de vacinação é possível verificar a indicação do imunizante e a faixa etária da aplicação para deixá-lo sempre atualizado.

Confira

Covid-19

CoronaVac: 2ª dose para população 3+

Horário: 8 às 17 horas

Segunda-feira - USF Arno 61 (503 Norte)

Terça-feira - USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul)

Quarta-feira - USF Valéria Martins (Arse 122 - 1.206 Sul)

Quinta-feira - USF José Hermes

Sexta-feira - USF Taquari

Observação: as USFs Walterly Wagner (Taquaruçu Grande), Walter Pereira Morato (Taquaruçu) e Mariazinha (Buritirana) vacinarão mediante agendamento na própria unidade



Pfizer infantil

Pfizer Baby: crianças de seis meses a quatro anos

Pfizer Pediátrica: crianças de cinco a 11 anos

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

USF Arno 61 (503 Norte)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 - 1206 Sul)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Taquari

Agendamento prévio nas unidades

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande)

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)



Pfizer Monovalente e astrazeneca adulto

Pfizer Monovalente: 1ª, 2ª e 3ª dose para população acima dos 12 anos e a 4ª dose para população 40+, profissionais de saúde e imunossuprimidos 12+

Astrazeneca: 2ª dose população 18+

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

USF da Arno 61 (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (210 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 - 1206 Sul)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro (Jardim Aureny I)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Morada do Sol

USF Taquari

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) - vacinação apenas na quinta-feira

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)



Pfizer Bivalente, influenza e vacinação de rotina

Pfizer Bivalente: grupo prioritário

Influenza: grupo prioritário

Rotina: cartão de vacina possui indicação do imunizante e a faixa etária para aplicação

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde da Capital, com exceção da USF da Arno 71 (603 Norte)

USF José Luiz Otaviani (Arno 33 - 307 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte) - somente das 7h às 13 horas

USF Arne 53 (406 Norte) - somente das 7h às 13 horas

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Arno 61 (503 Norte)

USF Arne 64 (508 Norte)

USF Deise de Fátima Araújo de Paula (Arse 13 - 108 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 - 210 Sul)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul)

USF Francisco Júnior (Arso 41 - 403 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Dr. Ewaldo Borges (Arse 82 - 806 Sul)

USF Albertino Santos (Arse 101 - 1004 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa (Arso 111 - 1103 Sul)

USF Valéria Martins Pereira (Arse 122 - 1206 Sul)

USF Héder de Oliveira Silva (Arse 131 - 1304 Sul)

USF Alto Bonito (Jardim Aureny IV)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)

USF Aureny II (Jardim Aureny II) - somente das 7 às 13 horas

USF Eugênio Pinheiro da Silva (Jardim Aureny I)

USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul)

USF Taquari

USF Santa Fé

USF Morada do Sol

USF Bela Vista (Jardim Bela Vista)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) - somente quinta-feira

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)