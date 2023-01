Vida Urbana Confira as principais datas do calendário da rede estadual para o ano letivo de 2023 Início do semestre no ensino regular, EJA e indígena está previsto para ocorrer no dia 1° de fevereiro e nas EFAs, no dia 6

De acordo com o Calendário Escolar Oficial da Rede Estadual do ensino regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e indígena, o início ano letivo 2023, está previsto para ocorrer no dia 1° de fevereiro e das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), no dia 6. As datas estão na Instrução Normativa n°09, de 6 dezembro de 2022, republicada semana passada. O documento ...