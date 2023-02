Vida Urbana Confira a programação do segundo dia de Carnaval em diversas cidades do Tocantins Festas ocorrem em Palmas, Porto Nacional, Araguaína, Dianópolis, Gurupi, além de Guaraí e Xambioá

Começou na sexta-feira, 17, a programação do Carnaval 2023 em diversas cidades do Estado. A segunda noite de Carnaval pelo Tocantins promete muito axé, samba, sertanejo e também programação gospel. Os foliões tocantinenses contarão com diversas atrações gratuitas e muita animação que segue até terça-feira, 21. Neste sábado, 18, Rosa de Saron, padre Fábio de Melo, ...