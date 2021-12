Vida Urbana ConectSUS deve estar totalmente restabelecido na próxima semana Ministério da Saúde diz que está atuando com a máxima agilidade

O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que está atuando com a máxima agilidade para restabelecer os sistemas do ConectSUS que foram temporariamente comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta-feira (10). Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é que os outros sistemas estejam disponíveis para a população na pró...