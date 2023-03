A partir desta quarta-feira, 1, a ponte do Rio Tocantins, na TO-255, em Porto Nacional, vai funcionar com sistema pare e siga no fluxo do trânsito, com duração de 1h a 1h30 e por tempo indeterminado para o transporte de vigas.

A Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto) pede aos motoristas e população que evitem passar pelo trecho neste mês e utilizem outras rodovias.

Segundo a pasta, as interdições parciais são necessárias para que sejam transportadas as vigas de concreto armado, que possuem 43 metros e 120 toneladas. “Altura é equivalente a um prédio de 15 andares”.

As vigas de concreto serão transportadas do canteiro de obras até a obra no rio, por isso, condutores de veículos de pequeno porte que transitam sobre a ponte devem ficar atentos.