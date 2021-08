Vida Urbana Condutor de Fox derruba poste da rede de energia na Avenida NS-01 Um Volkswagem Fox prata colidiu com um poste na manhã deste sábado; não há informações sobre feridos

As estatísticas de colisão de carros em poste da rede de energia ganharam mais um registro na manhã deste sábado, 14, após a colisão de um Volkswagem Fox prata, na avenida NS-01, entre a Escola de Tempo Integral Padre Josimo e a Casa do Estudante. A batida ocorreu por volta das 9 horas na via sentido norte sul da avenida, próximo ao ponto de ônibus, na margem da áre...