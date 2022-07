Vida Urbana Condutor de ônibus fica em estado grave após colidir com caminhão Além do motorista, 44 passageiros estavam a bordo do veículo de transporte rodoviário e saíram ilesos

O condutor de um ônibus rodoviário ficou gravemente ferido após o veículo colidir na traseira de um caminhão na rodovia BR-153, entre Aliança do Tocantins e Gurupi, região sul do estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 11h30 de hoje, quando o resgate chegou ao local constataram que todos os passageiros do ônibus saíram...