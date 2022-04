Vida Urbana Condutor é encaminhado à delegacia após PRF verificar mandado de prisão em aberto Homem tem mandado em aberto pelo crime de peculato no Maranhão

Homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta quinta-feira, 28, no KM 144 no município de Araguaína, região norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação deu ordem de parada a um veículo com condutor e um passageiro. Ao realizar consulta nos sistemas da PRF verificou que havia um mandado de prisão em aberto em des...