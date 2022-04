Vida Urbana Condições de oferta educacional no sistema prisional do Estado é alvo de investigação MPTO instaurou um inquérito civil que pede um levantamento sobre as condições no sistema carcerário na área

Com o objetivo de averiguar as condições da oferta educacional nos presídios do Tocantins, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou uma investigação após notícias veiculadas na imprensa sobre o uso inadequado de salas de aula do presídio feminino da Capital. A informação é que essa utilização fora das funções estaria impedindo o uso das salas para fins educacionais. Conforme o MPTO...