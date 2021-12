Vida Urbana Condenados no caso da Boate Kiss se apresentam à Justiça Todos já foram encaminhados para penitenciárias onde cumprirão pena

Os quatro condenados no caso da Boate Kiss se apresentaram à Justiça e serão encaminhados para unidades prisionais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Dois procuraram o Judiciário ontem (14) e outros dois na manhã de hoje (15), após o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux ter cassado o habeas corpus preventivo deferido pelo Tribunal de Justiça d...