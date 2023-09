Redação Jornal do Tocantins

Um paraense com condenações por roubo a mais de 40 anos de prisão acumulados, que estava em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica, violou a liberdade condicional por mais de 20 vezes e agora está de volta à prisão.

O homem responde a, pelo menos, oito processos criminais e tem várias condenações, uma delas com uma pena total de 14 anos e 7 meses e outra a 29 anos de prisão, mas segundo uma decisão da juíza Gisele Assunção Veronezi, no dia 22 deste mês, ele violou o regime de cumprimento da pena. A juíza decretou a prisão do réu, que volta para o regime fechado por conta da violação dos deveres da monitoração eletrônica.

"A violação das determinações impostas no regime de cumprimento de pena revela inaptidão para o retorno ao convívio social e a necessidade de imposição de regime mais rigoroso", escreveu.

A juíza cita na decisão de mandar prendê-lo que houve 16 violações ao uso do equipamento - como descarregamento da bateria- até julho deste ano, quando passou por audiência, se explicou e recebeu advertência para não deixar o equipamento sem carga nem cometer mais nenhuma violação. Depois disto, segundo a decisão judicial, houve mais 8 violações ao equipamento.

G.P.D.S, de 36 anos, foi preso em casa, no setor Carajás, por volta das 14h50 desta segunda-feira, 25. Por volta das 15h50, deu entrada na unidade de tratamento Barra da Grota, em Araguaína.